Balança com o Mundo pende para as exportações

Em ano de pandemia, a balança comercial pendeu para o lado certo no comércio internacional, com as importações a caírem mais do que as exportações, mas com o Vinho Madeira a dar um tombo. Os dados preliminares do comércio internacional relativos a 2020 mostram que comparativamente ao ano anterior, as importações caíram 16,9%, enquanto as exportações recuaram 9,7%, revela a Direcção Regional de Estatística da Madeira. Mas recorda este organismo que este comércio o representa apenas uma pequena parte e nela está a actividade das empresas localizadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira.

A maior parte das trocas comerciais da região é com o continente e essas não estão reflectidas nestes números. Destaca ainda a publicação da DREM ‘Em Foco’, que as empresas instaladas no Centro Internacional de Negócios da Madeira representavam em 2019, os números mais recentes, 72,2% do total das exportações.

2020 foi um ano mau para o Vinho Madeira, que perdeu tanto em quantidade de vinho comercializado como no valor. Os dados reflectidos pela Estatística, a partir dos fornecidos pelo IVBAM - Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, as vendas diminuíram 17% em 2020 quando comparado com as vendas de 2019, sendo as perdas em valor ainda superiores, desceram 21,6%. Junho foi o pior mês, com perdas a reportar de 59% e 64,5, respectivamente na quantidade e valor.

“Junho, Julho, Agosto e Dezembro foram meses particularmente penalizadores para a comercialização de vinho Madeira, enquanto Setembro e Novembro evidenciaram aumentos, particularmente no valor.”

Já este ano, os primeiros dados apontam para a continuação da queda. A quantidade transaccionada desceu 6,9% e a receita 12,5%.