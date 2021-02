Associação João Egídio hoje em foco no 'Carnaval Sempre - Madeira'

"Fantasia, alegria, cor e muita música". Este é o verdadeiro significado do Carnaval para a Associação João Egídio Rodrigues.

Esta trupe inspira-se nas tradições madeirenses, do vinho às cores, do bordado Madeira às flores, e é assim que nos maravilha e ilumina as nossas ruas.

É esta a associação hoje em foco na série de vídeos produzidos pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que visa evocar o Carnaval na Madeira, num ano em que o cartaz foi cancelado devido à covid-19.