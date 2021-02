Eduardo Jesus salienta trabalho da Região para se afirmar como destino seguro

A Madeira foi escolhida pela segunda vez consecutiva como Destino Preferido da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo. A apresentação decorreu esta sexta-feira, através de um webinar em que Eduardo Jesus ressalvou a importância do mercado nacional durante o ano pandémico.

O secretário regional do Turismo e Cultura afirmou que, mesmo em plena pandemia, no mês de Agosto, conseguimos que se registasse na Madeira mais passageiros desembarcados do mercado nacional, do que em qualquer outro ano sem a pandemia. Eduardo Jesus salientou também a relação de confiança com a APAVT, que já realizou o seu congresso por cinco vezes na Madeira.

O governante afirma que, em 2016, quando a Região apenas crescia em todos os mercados menos no nacional, registou um crescimento de 18% aquando da parceria com a APAVT. Em 2020 foi também conseguida uma ligação para o Porto Santo ao longo de todo o Verão.

Eduardo Jesus fez questão de agradecer aos jornalistas a forma como têm noticiado os acontecimentos no sector do turismo e a mensagem positiva que tem sido passada. “Regra geral só as más notícias fazem notícia. As capas só se vendem com coisas desagradáveis, mas o Turismo deu uma grande lição: deu conteúdos ao longo de um ano que foi difícil para todos nós”, referiu Eduardo Jesus.

Numa mensagem aos operadores turísticos, destacou o inconformismo que se tem notado e que motiva para que se acredito que o fim esteja mais próximo. “Não há nenhum apoio que possa substituir o vosso trabalho e, pese embora o esforço que tem existido quer do Governo da República, quer do Governo Regional para minimizar todo o prejuízo que tem sido causado às empresas em que trabalham, a verdade é que todos nós temos a consciência que o melhor de tudo é termos trabalho e não dependermos de apoio”, frisou.

Eduardo Jesus indica que a Madeira preferiu olhar a pandemia como uma oportunidade, ao invés de uma ameaça. “Nós não nos retraímos. Pelo contrário. Ainda reforçámos mais o investimento no Turismo. A Associação de Promoção da Madeira tem 15,3 milhões de euros de Orçamento para promover a Madeira”, o que representa mais 2 milhões do que no ano passado.

Além disso, referiu um investimento no posicionamento ao nível da segurança do destino. O manual de Boas Práticas, desenvolvido com a colaboração de todo o sector, foi um dos primeiros passos. A este juntou-se toda a política de controlo pandémico, como a operação de testagem no Aeroporto da Madeira, “que nos valeu muita credibilidade”. Mais recentemente foi criado o corredor verde para quem já foi vacinado ou teve contacto com a covid-19. Por fim, está a ser desenvolvido o certificado contra Riscos Biológicos, que já reúne várias entidades públicas e privadas.

O webinar contou ainda com a participação do presidente da APAVT e da Secretária de Estado do Turismo.