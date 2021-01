Portugal com a melhor classificação de sempre num mundial

A selecção portuguesa de andebol conquistou o 10.º lugar no Mundial que está a decorrer no Egipto, a melhor classificação de sempre no regresso a esta competição 18 anos depois.

Portugal concluiu a fase preliminar do Mundial 100% vitorioso, batendo as suas congéneres da Islândia (25-23), Marrocos (33-20) e Argélia (26-19). Na ronda principal, a equipa portuguesa foi batida pela Noruega (28-29), venceu a Suíça (33-29) e foi derrotada pela França (23-32).

A selecção liderada por Paulo Jorge Pereira, e que conto com o jogador madeirense João Ferraz e ainda o técnico do Madeira Andebol SAD, Paulo Fidalgo, como treinador adjunto da equipa das Quinas. terminou em terceiro no Grupo III da ronda principal, falhando o apuramento para os quartos de final, mas, ainda assim, conseguiu a sua melhor prestação de sempre na prova.

Em 2003, num campeonato do mundo que Portugal organizou e que não voltou a disputar desde então, a equipa das 'quinas' terminou no 12.º lugar, superando os registos de 1997, no Japão (19.º lugar) e 2001, em França (16.º).

Depois de concluídos todos os jogos da ronda principal, Portugal ficou atrás das oito equipas apuradas para os quartos-de-final e da Eslovénia, que, apesar de também terminar em terceiro no seu grupo com os mesmos seis pontos de Portugal, tem uma melhor diferença de golos.