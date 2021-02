PSD e CDS chumbam proposta que defendia apoios aos agricultores com prejuízos devido ao pombo-torcaz

A CDU esteve hoje na Camacha, nos sítios do Ribeiro Serrão e Rochão, a contactar com agricultores para denunciar o facto de "uma vez mais o PSD e o CDS terem virado as costas aos agricultores que tiveram prejuízos nas suas produções devido ao pombo-torcaz.

"Na passada quarta-feira, foi discutido e votado no plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um Projecto de Resolução da nossa autoria que pretendia defender os agricultores que tiveram prejuízos devido ao pombo trocaz e que tinha como objectivos que o Governo Regional concretizasse, no prazo máximo de 30 dias, o levantamento dos prejuízos causados pelo pombo-torcaz, no presente ano, aos produtores agrícolas nesta Região Autónoma e que assumisse a responsabilidade de indemnizar os agricultores que venham a ser considerados como prejudicados pela acção do pombo", relembrou o deputado Ricardo Lume.

O deputado disse que "lamentavelmente o PSD e CDS chumbaram o projecto de resolução em causa que ia ao encontro das aspirações dos prejudicados pela acção do pombo- torcaz e assim uma vez mais viraram as costas aos agricultores".

Por isso, referiu que "a CDU vai continuar a intervir para garantir que o Governo Regional assuma as suas responsabilidades para com os agricultores que perderam as suas produções".