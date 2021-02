O executivo da Câmara Municipal de Porto Moniz diz que é importante repor a verdade dos factos relativamente ao que foi discutido na reunião da Assembleia Municipal.

Em causa está as declarações do PSD Porto Moniz que, segundo a autarquia, "surgem na tentativa de ludibriar os munícipes de Porto Moniz".

"É notório que existe hoje, no Porto Moniz, um PSD que trabalha a duas vozes na apresentação de propostas avulsas e sem qualquer fundamentação, com uma atitude inequivocamente populista e de caça ao voto pela única via do maldizer, e nunca pela prova de trabalho concreto e sustentado que vise melhorar a qualidade de vida dos portomonizenses", refere.

Na sua óptica, "o evidente desnorte do PSD Porto Moniz fica bem claro quando consegue, no mesmo dia, a proeza de, na parte da manhã, em reunião de câmara, propor, através do vereador Dinarte Nunes, a redução em 75% das rendas das concessões do Bar das Piscinas Municipais e do Bar da Praia da Lage, no Seixal, e depois, na parte da tarde, os deputados do PSD na Assembleia Municipal proporem a isenção não de 75%, mas da totalidade da renda daqueles espaços concessionados pela autarquia, e que os respectivos contratos de concessão fossem renovados por mais um ano".

"Importa clarificar que este município assinou, no ano passado, um aditamento a estas duas concessões, o que permitiu que a empresa concessionária do Bar da Piscina do Porto Moniz beneficiasse de uma redução de 93.3% do valor de renda a pagar, no ano 2020, enquanto a empresa concessionária do Bar da Lage viu, no mesmo ano, a respectiva renda reduzida em 89.4%", diz.

Além disso, acrescenta que por, várias vezes, "este executivo tem alertado o vereador do PSD para a leviandade com que apresenta propostas, ou procede à votação das mesmas, e Dinarte Nunes deu hoje mais uma prova cabal da sua falta de capacidade e total desconhecimento de dossiers com importância para a população do Porto Moniz".

E sustenta que no caso concreto da proposta em causa, "caso a mesma fosse aprovada, estas empresas teriam de pagar, este ano, um valor de renda muito superior ao que pagaram no ano 2020".