Grupo Sousa participa em fórum internacional sobre transporte marítimo em Cabo Verde

Ontem, dia 25 de Fevereiro, realizou-se em formato Webinar, o '3rd Cape Verde Shipping Forum', um fórum internacional sobre transporte marítimo e logística, organizado pelo Atlantico Business Development.

A representar a Madeira neste encontro - que teve como como orador principal o Ministro da Economia Marítima da República de Cabo Verde, Paulo Lima Veiga - esteve Guilherme Gomes, Director Comercial do Armador GS LINES (do Grupo Sousa), o único português do grupo.

O debate contou com também a participação de representantes de entidades de relevo no sector marítimo, tais como: Alcídio Lopes, CEO da ENAPOR, Luís Viúla, Director de Desenvolvimento de Negócios da ENACOL e Elisa Zamora, Membro do Conselho de Administração da MEDCRUISE.

Na ocasião, entre outros pontos abordados, Guilherme Gomes, reforçou o "forte compromisso do Grupo Sousa com Cabo Verde, em matéria de transporte marítimo", onde opera com três navios dedicados, e em permanência, com a mais rápida ligação desde Portugal (com 4 saídas mensais).

Sublinhou, ainda, a importância atribuída pelo Grupo Sousa à regularidade e fiabilidade dos serviços assegurados através de GS Lines com Cabo Verde,

As edições anteriores do Cape Verde Shipping Forum tiveram lugar em Roterdão (Holanda), em 2015, e na Praia (Cabo Verde), em 2018.