Roteiro Geração Madeira debate o futuro das políticas de juventude

A deputada ao Parlamento Europeu Sara Cerdas promove esta quinta-feira, às 19 horas, um debate online, no âmbito da sexta edição do Roteiro Geração Madeira, com o tema “O Futuro das Políticas de Juventude''.

A iniciativa pretende ouvir e receber no terreno as preocupações e contributos dos jovens, analisar e debater o que está a ser feito aos diferentes níveis - europeu, nacional e local - quanto às políticas de juventude, e contará com Miguel Costa Matos, Secretário-Geral da Juventude Socialista, Olavo Câmara, presidente da JS Madeira, e Vílson Ponte Gomes, presidente da JS Açores.

O evento será digital e transmitido através das redes sociais da eurodeputada Sara Cerdas.