NÓS, Cidadãos! pergunta quando serão vacinados os profissionais da educação

O partido NÓS, Cidadãos! questionou hoje o Governo Regional sobre quando serão vacinados os profissionais da Educação na Madeira.

"Olhando para aquilo que já foi alcançado com o Plano Regional Vacinação contra a covid-19 (com mais de 18.000 vacinas administradas), o partido NÓS, Cidadãos! questiona o Governo Regional, sobre qual a prioridade dada aos educadores, professores e diversos profissionais que trabalham no sector da educação, neste processo (e fases) de vacinação? Em suma, quando serão imunizados mais de 7 mil educadores e funcionários das escolas da Região, para que as escolas possam ser um local seguro onde se possa estar e sobretudo ensinar e aprender?"

Num comunicado de imprensa - que exalta o impacto "determinante" do encerramento das escolas no continente para a quebra da incidência de novos casos de covid-19 - o NÓS, Cidadãos! constata a "impossibilidade de, na esmagadora maioria das escolas, serem respeitadas as regras de distanciamento social determinadas pela DGS". Neste seguimento, insiste em saber "quando terão acesso à vacina contra a Covid-19 os profissionais da educação da RAM?" e se "serão todos vacinados antes ou depois do regresso ao ensino presencial na Região?"

O NÓS, Cidadãos! lembra ainda que os professores e educadores são "um grupo profissional envelhecido (alguns com várias comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes, obesidade,…) que está em contacto directo e diário com muitas crianças e jovens.

Defende, por isso, que "seria extremamente importante a sua vacinação, logo a seguir aos grupos prioritários e a uma série de 'casos' de vacinação indevida que têm acontecido um pouco por todo o país".