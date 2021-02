Mais de 62 mil professores receberam formação na área do digital

Mais de 62 mil professores já receberam formação no âmbito da transição digital, em atividades na área da capacitação digital, das metodologias e dos instrumentos para o ensino à distância.

Numa nota enviada na terça-feira às redações, o gabinete do Ministério da Educação refere que esses docentes estiveram envolvidos nas 65 atividades de formação já promovidas, incluindo ações de curta duração, formação creditada, cursos abertos 'online', 'webinars' e 'workshops'.

No final de outubro, tinha também arrancado um programa, em colaboração com os centros de formação, para a formação de formadores para as fases seguintes.

De acordo com a tutela, já foram atribuídos a todos os centros de formação "recursos humanos específicos para apoio ao desenvolvimento deste plano, e a verificação das competências digitais dos professores", estando também garantido esse procedimento para mais de 90 mil docentes.

Além dos conteúdos formativos para docentes, o Ministério da Educação também tem disponibilizado um conjunto de recursos e instrumentos de apoio ao ensino a distância, acessíveis no site "Apoio às Escolas", lançado em março.

Os conteúdos incluem 51 roteiros de apoio à preparação dos regimes misto e não presencial, para ajudar na organização de horários, no apoio aos alunos mais vulneráveis e na consolidação de aprendizagens.

No portal são também disponibilizados documentos e recursos de apoio às práticas de avaliação à distância e 26 recursos de apoio à cibersegurança para serem utilizados pelos docentes na preparação das aulas de forma a assegurar a proteção de dados.

Foi ainda criada uma compilação de 250 recursos didáticos digitais para as diferentes disciplinas e quase três mil blocos de conteúdos para o programa #EstudoEmCasa, criado em abril.

Segundo o Ministério da Educação, estas ferramentas resultam de um trabalho contínuo e iniciado em março do ano passado, quando a pandemia da covid-19 obrigou ao encerramento das escolas e à implementação do ensino a distância.

Quase um ano mais tarde, os alunos regressaram na semana passada a esse regime, que se vai manter durante, pelo menos, duas semanas.

Na quinta-feira, quando anunciou a renovação do estado de emergência, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu que era "extremamente prematuro" debater a reabertura faseada das escolas.