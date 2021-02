Nómadas digitais são "verdadeiros embaixadores da Madeira”

Rui Barreto, Secretário Regional da Economia, inaugurou, esta manhã, no Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol, a primeira Vila Nómada da Madeira. Trata-se de um espaço idealizado e concebido para receber nómadas digitais.

A ‘Digital Nomad Village’ é um projecto piloto único no mundo, inserido no Digital Nomads Madeira Island, um conceito desenvolvido pela Secretaria Regional da Economia através da StartUp Madeira.

Rui Barreto garantiu que projecto “será levado a todos os municípios da Região para projectar o nome da Madeira”. O Secretário realçou a manifestação de interesse de mais de 4.500 trabalhadores oriundos de 90 países, que desejam poder viver e trabalhar através da Região. A Ponta do Sol tem, actualmente, 60 nómadas digitais a viver e a trabalhar no concelho, mas a Região conta já com mais de 250 trabalhadores remotos.

O Secretário da Economia olha para os nómadas digitais como “verdadeiros embaixadores da Madeira”, pois integram-se na comunidade, conhecem a cultura e partilham nas redes sociais e nos diversos canais digitais.

O projecto constitui “uma excelente oportunidade para dinamizar as nossas freguesias e as nossas vilas” e isso já se começa a reflectir na ocupação do alojamento local, considerando que se trata de uma “oportunidade única para mantermos vivas as nossas vilas”.

A ‘Digital Nomad Village’ nasceu de um evento sobre trabalho remoto - Future of Work Portugal – apoiado Startup Madeira, que envolveu mais de 800 participantes, em Setembro do ano passado. Desde esse momento, o Governo Regional da Madeira, envolvendo vários parceiros públicos e privados, tem disponibilizado todos os meios para a sua implementação.

Na ocasião, foi celebrada uma parceria entre a Secretaria Regional da Economia, a StartUp Madeira e a NOS Madeira, parceiro oficial da iniciativa, para proporcionar ao Centro Cultural John dos Passos e áreas circundantes, uma excelente infraestrutura que permitisse a plenitude de acesso remoto a todos os nómadas digitais, que utilizem as instalações disponíveis para a comunidade.