Docentes do Externato Princesa Dona Maria Amélia testam negativo à covid-19

De acordo com uma mensagem enviada, esta terça-feira (23 de Fevereiro), aos encarregados de Educação pela Directora Pedagógica do Externato Princesa Dona Maria Amélia, ao qual o DIÁRIO teve acesso, o pessoal docente daquele estabelecimento de ensino testou negativo à covid-19.

"É com muita satisfação que vos comunicamos que os testes RT PCR SARS-CoV-2 realizados ao Pessoal Docente do Externato deram resultado negativo".

A direcção do externato recomenda ainda a todos que se mantenham atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com a covid-19 e lembra que, se algum elemento do agregado familiar ou do seu ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos de covid-19, deve contactar a Linha do Serviço Regional de Saúde (800 24 24 20).

Recorde-se que uma turma do 4.º ano do Externato Princesa Dona Maria Amélia, encontrava-se em isolamento profilático desde o dia 12 de Fevereiro. Isto porque o resultado do teste feito a uma criança, que teve um contacto próximo com um familiar infectado, deu positivo.

Como medida de prevenção foi também recomendado pela Direcção Regional de Saúde a realização de testes à equipa de docentes do Externato.