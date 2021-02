Açores com dois novos casos e cinco recuperações nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram diagnosticados dois novos casos positivos de covid-19 nos Açores, ambos na ilha de São Miguel, e há ainda a assinalar cinco doentes recuperados da doença, foi hoje anunciado.

A informação consta do boletim diário da Autoridade de Saúde açoriana, indicando que os dois novos casos positivos de covid-19 foram detetados em Rabo de Peixe, freguesia do concelho da Ribeira Grande que se mantém em cerca sanitária, e resultam de 1.676 análises realizadas nas últimas 24 horas.

No mesmo período, adianta ainda o boletim diário daquela entidade, "cinco pessoas recuperaram da doença, sendo três em Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, uma em Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória e outra nas Bandeiras, concelho da Madalena do Pico".

Quanto a doentes hospitalizados nos Açores, mantém-se o número de internamentos, com um doente em São Miguel e outro na Terceira, este em cuidados intensivos.

A Autoridade de Saúde dos Açores acrescenta que "continua ativa a cadeia de transmissão no Pico" e estão em vigilância ativa nos Açores 904 pessoas. Hoje, a região tem 63 casos positivos ativos, sendo 51 em São Miguel, sete no Pico, três na Terceira, um em Santa Maria e um no Faial.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 3.834 casos, recuperaram da doença 3.637 doentes, morreram 29, saíram da região 67, enquanto 38 comprovaram cura de anterior infeção.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.466.453 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.023 pessoas dos 798.074 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.