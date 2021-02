"Até quando centenas de atletas madeirenses estarão privados da prática desportiva", pergunta a Iniciativa Liberal

A comissão coordenadora Iniciativa Liberal Madeira pergunta até quando centenas de atletas madeirenses estarão privados da prática desportiva, sabendo que a mesma "é essencial para a saúde física e mental", num período em que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda esta prática em pleno período pandémico.

A Iniciativa Liberal Madeira sugere que o executivo madeirense reveja a decisão de interromper o desporto amador madeirense. Situação que, conforme lamenta, obrigou "os clubes a desistirem das respectivas participações nas competições nacionais", agravando "as assimetrias, no âmbito da competitividade para os clubes do continente e dos Açores, deixando antever consequências e repercussões irreversíveis para a indústria".

Recorda que contrariamente ao que aconteceu na Região Autónoma da Madeira, nos Açores, "os clubes açorianos nunca foram proibidos de competir a nível nacional e mesmo assim o contágio foi reduzido de forma substancial, o que permitiu ao governo açoriano abrir as portas dos eventos desportivos e culturais da região ao público, mostrando de forma inequívoca que o desporto não é um foco de contágio da doença".

Além disso, refere que "o jogo Santa Clara x Paços de Ferreira terá público nas bancadas".