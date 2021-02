Reunião de ministros da UE para discutir sanções contra a Rússia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) reúnem-se hoje presencialmente para discutir as relações do bloco com a Rússia, e para trocar as primeiras impressões com o novo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

Na reunião, em que Portugal será representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, os chefes da diplomacia europeia irão ter uma "discussão estratégica" sobre a Rússia, tendo o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, informado que irá apresentar "propostas concretas" para lidar com a Rússia, incluindo a introdução de novas sanções.

A cimeira será também a primeira oportunidade que os chefes da diplomacia europeia terão para interagir com o recém-empossado secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, numa conversa por videoconferência que deverá durar duas horas e que abordará vários temas, entre os quais a China, a Rússia, o acordo nuclear com o Irão, e a importância do multilateralismo.

Os ministros irão ainda abordar "assuntos correntes", entre os quais o golpe de Estado no Myanmar (Birmânia), a situação na Bielorrússia e na Venezuela, e a cimeira do G5 Sahel, que teve lugar na passada segunda e terça-feira.