Flamengo vence Internacional e fica a um passo de revalidar título brasileiro

O Flamengo ascendeu hoje ao primeiro lugar do campeonato brasileiro de futebol, a uma jornada do final, ao vencer em casa o ex-líder Internacional por 2-1, num jogo marcado por uma expulsão nos forasteiros.

Aos 49 minutos, num Maracanã vazio, culpa da pandemia da covid-19, e com o resultado empatado a um golo, o árbitro, alertada pelo VAR, expulsou Rodinei, jogador do Internacional, por pisar inadvertidamente Filipe Luís, numa jogada a meio campo.

Em superioridade numérica quase toda a segunda parte, o Flamengo não desperdiçou a oportunidade e garantiu o triunfo, graças a um golo do ex-avançado benfiquista Gabriel Barbosa, que marcou aos 63 minutos, assistido por De Arrascaeta.

Na primeira parte, o Internacional adiantou-se aos 12 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Ednilson, com um tiro ao ângulo superior esquerdo, a castigar um puxão de Gustavo Henrique a Yuri Alberto. O 'mengão' restabeleceu a igualdade aos 29 minutos, por De Arrascaeta, que deu a melhor sequência a um passe atrasado de Bruno Henrique. Aos 43 minutos, o Internacional teve uma grande oportunidade para voltar ao comando do marcador, mas Rodinei, que depois viria a ser expulso, acertou no 'ferro'.

Na classificação, o Flamengo, campeão na época passada sob o comando do treinador português Jorge Jesus, passou a somar 71 pontos, contra 68 do Internacional. O campeonato brasileiro resolve-se na quinta-feira, dia em que o Flamengo joga no reduto do São Paulo e o Internacional é anfitrião do Corinthians.