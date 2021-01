Problema técnico fez divergir avião cargueiro que vinha para a Madeira

Um problema técnico no ‘novo’ avião cargueiro da Swiftair que esta manhã estreava a rota da Madeira, fez divergir a aeronave 10 minutos após a descolagem, tendo esta regressado ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde aterrou cerca de meia hora após ter levantado voo.

Entretanto a mercadoria foi já transferida para o outro avião da companhia que habitualmente opera para a Madeira, devendo o mesmo chegar ao início da tarde ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

O incidente desta manhã envolveu o ATR 72 ainda com as cores da Air Europa Express, avião que era de passageiros e foi recentemente convertido em cargueiro. O aparelho que estava em manutenção foi ‘libertado’ durante a madrugada, tendo esta manhã sido carregado para fazer a habitual viagem ao Funchal.

Pouco depois das 07:30 “levantou, mas como ainda não estava em condições – estava a acusar uma avaria -, voltou [a Lisboa] e estão agora a transferir a carga para o outro avião que tínhamos cá e que tem voado para a Madeira nos dias anteriores”, esclareceu ao DIÁRIO António Beirão, CEO do Consórcio MAIS (constituído pela companhia aérea espanhola Swiftair, a ALS e a empresa logística Madeirense Loginsular).

O ‘novo’ aparelho “que era para entrar em rota hoje, já não vai ao Funchal. Vai só fazer o voo da tarde para Ponta Delgada (Açores)”. Consequência do imprevisto o voo de carga está atraso. António Beirão estima que possa chegar a Santa Cruz ao início da tarde e pese embora o contratempo, sublinha que “o que é importante é que temos soluções”. Mais ainda nesta fase em que o movimento aéreo regular volta a ‘bater no fundo’ com a escassez de voos comerciais de passageiros, razão pela qual reconhece que “a falta do [avião] cargueiro é crítica”, admitiu.