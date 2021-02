Já está disponível a 4.ª Edição do ‘Guia dos Direitos Gerais do Doente Oncológico’, uma ferramenta útil para o esclarecimento dos doentes oncológicos e dos profissionais de saúde, que reúne, de forma resumida e precisa, um conjunto de informações relevantes decorrentes da doença oncológica, integrando também, legislação específica das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, bem como medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia de COVID-19, indica o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro informa que

A publicação, que conta com o apoio da AstraZeneca, constitui mais uma contribuição no apoio ao doente oncológico e seus familiares, reunindo a numerosa e avulsa legislação que pretende ser uma resposta de solidariedade dirigida ao doente oncológico, nos momentos em que mais precisa.

Nesse sentido, o Guia disponibiliza informação sobre os Direitos Gerais do Doente Oncológico no contexto do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, e, ainda, no que diz respeito a benefícios fiscais e regime laboral, entre outros.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) tem tido uma atividade constante, assinalável e próxima, no apoio ao doente oncológico e à sua família, na prevenção primária e na prevenção secundária da doença oncológica, e no apoio à formação e à investigação em cancro.

As campanhas de literacia em saúde, dirigidas a múltiplos grupos populacionais, os rastreios oncológicos, nomeadamente do cancro da mama feminina, o apoio social, emocional, económico e financeiro, quer na fase ativa, quer na fase de sobrevivência, são exemplos da intervenção da LPCC, cuja atuação é ancorada numa simbiose virtuosa e dedicada de voluntários e estrutura profissional.

Consulte aqui o Guia dos Direitos Gerais do Doente Oncológico