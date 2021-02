Carnaval impõe-se a regras da pandemia no Brasil

O Carnaval impôs-se à proibição de desfiles e festejos no Brasil, um dos países do mundo com maior número de mortes provocadas pela covid-19, com eventos carnavalescos e aglomerações a registarem-se em várias zonas do país.

Em muitas cidades do Brasil, multidões sem máscaras encheram praias e ruas, os bares ficaram lotados e houve festas de Carnaval durante este fim de semana, segundo o G1, portal de notícias da rede Globo.

As forças de segurança e fiscalização puseram fim aos eventos, mas houve até uma festa convocada por 'influencers' nas redes sociais, que reuniu 3.000 pessoas em Campinas (SP), refere aquele órgão de comunicação social brasileiro.

Segundo o infeciologista Álvaro Furtado Costa, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ambientes assim são "totalmente propícios" à transmissão do vírus.

No estado do Rio de Janeiro, na sexta-feira, primeira noite das miniférias de Carnaval, houve aglomerações, festas clandestinas e eventos interrompidos, por desrespeito pelas normas impostas para evitar a propagação da covid-19, até no mar.

Um dos eventos ocorreu no Parque União, na Maré, com imagens a mostrarem o local lotado em frente de um palco com luzes e amplificadores de som, onde o cantor Belo esteve presente.

No sábado, também houve aglomerações na cidade, nomeadamente no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Na manhã de hoje, a Lapa ainda tinha vestígios da movimentação da noite anterior, com pessoas a beberem bebidas alcoólicas, de pé, em frente a um bar, sem máscaras.

De sexta-feira à noite até à madrugada desde domingo, as equipas da Prefeitura do Rio de Janeiro realizaram 43 inspeções, aplicaram 25 multas e encerraram 14 estabelecimentos por causa das aglomerações, refere o G1.

Já no Rio Grande do Norte, outro estado brasileiro, houve violação das normas em vigor, principalmente em Natal e na praia da Pipa, no município de Tibau do Sul. A Polícia Militar registou pelo menos 16 aglomerações no sábado em todo o estado, mas não especificou as localidades e assegurou que não houve detidos.

Porém, em Natal, capital do estado, a prefeitura pôs fim a um evento de rua com cerca de 200 pessoas. A Guarda Municipal de Natal realizou uma fiscalização conjunta com outros órgãos municipais e estaduais, e foram apreendidos equipamentos de som, interditados alguns blocos carnavalesco e notificados bares.

Ainda na noite de sábado, uma multidão de pessoas foi vista na praia da Pipa, apesar da prefeitura do município ter emitido um decreto a proibir festas e eventos.

No estado de São Paulo, em cidades como Campinas, Sorocaba e Limeira, as forças de fiscalização e segurança encerraram festas clandestinas e aglomerações em bares.

Em Campinas, só na noite de sábado, cerca de 13,3 mil pessoas estavam presentes em 16 festas clandestinas, que acabaram por ser dispersadas. Em dois dos locais fiscalizados, havia pelo menos três mil pessoas reunidas.

Na noite anterior, as forças de segurança já tinham dispersado pelo menos duas mil pessoas, que participavam em festas clandestinas.

Em Sorocaba, uma operação entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar na noite e madrugada de sábado, apanhou em flagrante festas clandestinas com centenas de pessoas.

Em Limeira, foi encerrado um evento numa casa de espetáculos localizada numa zona rural. Atualmente, a região está enquadrada na fase laranja do Plano São Paulo, que impõe o confinamento como medida de prevenção contra a covid-19, permitindo o atendimento presencial só até às 20:00 em todos os estabelecimentos.

No estado brasileiro do Rio Grande do Sul houve ajuntamentos em ruas e numa lancha, que foram dispersados durante a madrugada deste domingo de carnaval.

As forças de segurança puseram fim às aglomerações em bares e na Orla Moacyr Scliar, onde uma lancha com som alto, no rio, atraía pessoas para a beira da água. A prefeitura de Porto Alegre montou uma operação de segurança para o carnaval.

A prefeitura de Capão da Canoa afirmou, através do seu gabinete de comunicação, que tinha reforçado a fiscalização na orla. No entanto, o município disse ser "humanamente impossível coibir todas as ações provocadas por milhares de pessoas".

Também na região Norte, uma festa clandestina foi interrompida na madrugada de hoje, em Passo Fundo. Pelo menos 200 pessoas participavam no evento, que decorreu numa cervejaria, que não tinha licença para promover eventos. O local foi interditado e, o alvará foi retirado por o dono não estar a respeitar os decretos municipais. Ainda em Passo Fundo, cerca de 180 pessoas estavam aglomeradas numa praça a consumir bebidas alcoólicas. A equipe de fiscalização pôs fim ao movimento.

Já na capital do estado do Ceará, Fortaleza, a Praça da Gentilândia, o Polo da Mocinha e o Mercado dos Pinhões, locais que costumam ficar lotados em dias de carnaval, estavam vazios no último sábado. As festas estão proibidas em todo o estado, e o comércio não essencial tem horário restrito de funcionamento.