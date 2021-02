Extremo brasileiro João Victor rescinde com o Nacional e regressa ao Brasil

O extremo brasileiro João Victor rescindiu o seu contrato com o Nacional, equipa da I Liga portuguesa de futebol, revelou hoje fonte do clube insular.

O extremo, de 21 anos, chegou ao Nacional no início desta temporada por empréstimo dos brasileiros do Grémio Osasco, equipa de São Paulo, assinando um contrato válido por uma temporada.

João Victor fez a sua formação no Bragantino e no Red Bull Brasil e transferiu-se para o Grémio Osasco em 2019, sendo emprestado ao Caldense, clube que representou por duas temporadas, antes de se transferir para a formação madeirense, naquela que foi a sua primeira experiência fora do Brasil.

Pelo Nacional, participou em 14 partidas, sendo 11 para a I Liga, em que apontou um golo, logo na jornada inaugural ante o Boavista, que terminou com uma igualdade 3-3, e fez ainda três jogos para a Taça de Portugal.