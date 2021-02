Gangue suspeito de 7 golpes vai a tribunal

Cinco cidadãos romenos, suspeitos de pertencerem a um grupo de carteiristas que actua em toda a Europa, são acusados de crimes de furto e burla informática.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

A imagem da nossa primeira página vai para o Marítimo que continua em crise, tendo somado a sua quinta derrota consecutiva na I Liga, desta feita no reduto do Tondela (2-1). Um desaire que poderá mesmo fazer sair Milton Mendes como treinador da equipa.

Na política destaque para Ricardo Nascimento que quer adiamento das eleições autárquicas.

Presidente da Associação de Municípios e recandidato independente na Ribeira Brava teme “forte abstenção”, caso as eleições se realizem no calendário previsto.

Referência ainda na nossa página 3 para José Manuel Rodrigues que contraria Governo e põe deputados a trabalhar em manhã, de tolerância, no Parlamento regional.

Este ano o Carnaval foi sem folia e sem foliões. Foram poucas as crianças disfarçadas que saíram para a rua e deram cor ao Entrudo, tudo devido à pandemia, e num dia em que a Madeira registou 79 novos casos de Covid-19.

De salientar ainda que a ‘Bazuca’ conta com 561 milhões para oito prioridades da Região. Plano de Recuperação e Resiliência, de combate à crise gerada pela pandemia, está em consulta pública.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt para saber o que se passa na região, no país e no mundo.