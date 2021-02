Madeirenses vivem Carnaval longe da folia

Um dia igual a tantos outros e não fosse alguns pequenotes de tenra idade, a terça-feira de Carnaval passaria ao lado dos madeirenses, habituados ao dia de hoje, a se concentrarem na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses para assistirem ao cortejo Trapalhão.

Na ‘baixa’ funchalense são poucos aqueles que estão a passear e desfrutar deste dia. Foram quatro as crianças que encontramos com disfarce carnavalesco. As pessoas, na sua grande maioria, estão a usar a máscara de protecção contra a covid-19 e a cumprir o distanciamento social.

Também na Ribeira Brava, Calheta e Ponta do Sol o ambiente calmo nas ruas tem sido nota dominante.