Itália regista 12.956 novos casos e 336 mortes nas últimas 24 horas

A Itália registou hoje 12.956 novas infeções por covid-19 e 336 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, enquanto o número de vacinas administradas totaliza 2.712.988.

No último dia houve um aumento notável de casos em relação ao anterior, de 10.630, uma subida superior a 2.500, apesar de o número de testes realizados ter sido muito superior. Nas últimas 24 horas foram feitas 310.994 análises em comparação com as 274.263 de terça-feira.

No total, 2.668.266 milhões de pessoas foram infetadas desde o início da pandemia no país, há um ano.

As 336 mortes do dia -- em comparação com as 422 de terça-feira -- elevam o total de óbitos para 92.338.

Das 410.111 pessoas positivas nas últimas 24 horas, permanecem no hospital 21.408, enquanto 2.128 estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 15 do que no dia anterior.

Em relação às vacinas, até ao momento foram administradas 2.712.988 doses no país.

A maioria das regiões italianas mantêm-se como "zona amarela", de baixo risco de contágio, sendo que a última a juntar-se a esta designação foi a Sardenha, que desfruta de restrições mínimas desde segunda-feira.

Apenas a Província Autónoma de Bolzano, Umbria, Apúlia e Sicília permanecem como "laranjas", com risco intermédio de contágio.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.