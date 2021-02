CDS não ficou de parte

O CDS não foi colocado de parte, garante José Manuel Rodrigues, que desde há um ano defende um pacto de regime à volta de um novo modelo de financiamento das autonomias e do relacionamento financeiro entre as regiões e o Estado. O ex-líder do CDS-PP Madeira e Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira espera que o acordo se estenda a outros partidos com assento no parlamento madeirense. O CDS, revelou, acompanhou todo este processo subjacente à criação de uma estrutura de missão entre o PS e PSD.

A grande batalha será em São Bento, no parlamento nacional. A missão de aprovar a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas em Lisboa, acredita, não é impossível.

Leia mais sobre o tema no Mais DIÁRIO desta tarde.