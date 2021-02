Ministro Eduardo Cabrita pede "nervos de aço" para "enfrentar tempos difíceis"

O ministro da Administração Interna fez hoje a defesa das opções do Governo na resposta à pandemia, criticadas pela oposição no parlamento, e pediu "nervos de ação" para "enfrentar tempos difíceis".

Eduardo Cabrita falou durante 10 minutos no encerramento do debate sobre a renovação do estado de emergência e admitiu que Portugal viveu, em janeiro, o "mês mais difícil desta pandemia", afirmando que a resposta do Governo esteve em linha com as opções tomadas por outros países da Europa.

Num tom menos acalorado do que noutros debates nos últimos meses, o ministro pediu, ainda assim, que "não se confunda demagogia com resposta séria" de "todos os órgãos de soberania", com a "coesão nacional necessária para enfrentar tempos difíceis".

O governante admitiu que janeiro foi um mês "particularmente complexo" e fez a defesa das opções que, "com realismo", foram tomadas pelo executivo há duas semanas, na anterior renovação do estado de emergência, e que as decisões, mais restritivas, "começam a ter efeito".

"Por isso, temos de prosseguir, prosseguir com nervos de aço", apelou.