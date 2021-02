Sismos de magnitudes 6,1 e 7,5 abalam ilhas no Pacífico Sul

Um sismo de magnitude 6,1, seguido por uma réplica de magnitude 7,5 meia hora depois, abalou hoje as Ilhas Loyalty, um arquipélago no território francês da Nova Caledónia, no Pacífico Sul, não havendo registo de vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica global, localizou o hipocentro de ambos os sismos a 10 quilómetros de profundidade.

A mesma agência localizou o epicentro dos sismos a cerca de 400 quilómetros a leste de Tadine, na ilha da Maré, em Lealtad, e 440 quilómetros a sudeste de Isangel, em Vanuatu.

A Nova Caledónia está localizada perto do chamado Círculo de Fogo do Pacífico e dos vulcões subaquáticos da Bacia de Lau, razão pela qual regista regularmente terremotos de origem sísmica.

As autoridades não verificaram vítimas ou danos materiais e consideram que não há, para já, risco de tsunamis.