Carreira dos dentistas chegou "mais cedo do que esperado"

A integração dos médicos dentistas da Madeira na carreira pública chegou "mais cedo do que o esperado", disse ao DIÁRIO Gil Alves, antigo representante do conselho directivo da Ordem dos Médicos Dentistas para a Madeira, e que encabeçou todo este projecto.

"Deixei as funções a 18 de julho 2020 e o processo estava apenas dependente do processo legislativo, que já sabíamos que levava alguns meses e poderia ir até a um ano. Foi mais cedo que esperado. De alguma maneira tinha sido anunciado e prometido que não iriamos estar um ano à espera que a Assembleia Legislativa da Madeira aprovasse o diploma", contou o médico dentista.

O certo é que agora os 12 médicos dentistas que trabalham nos centros de saúde da Região, e os dois destes profissionais destacados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, vão ser enquadrados nas carreiras da administração pública. E a alteração vem trazer mudanças significativas, como a possibilidade dos médicos dentistas progredirem na carreiras, uma vez que deixam de ser contratados a 'recibo verde', sem carreira específica.

Como o DIÁRIO conta na edição impressa desta quarta-feira, o Governo Regional aprovou, na última reunião, o envio para o parlamento de um decreto legislativo regional que cria a carreira de médico dentista no Serviço Regional de Saúde (SESARAM). Uma medida inédita em Portugal e que corresponde a uma reivindicação antiga destes profissionais. A carreira de médico dentista obriga a uma qualificação académica superior que atribua esse título e a inscrição na Ordem dos Médicos Dentistas e passa a ter dois graus: especialista e consultor.

Por outro lado, no continente os quase 200 médicos dentistas que trabalham no público, alerta Gil Alves, ainda esperam o mesmo enquadramento - já acordado entre a Ordem dos Médicos Dentistas e o Ministério da Saúde, mas travado no Ministério das Finanças desde 2016.

