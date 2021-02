Uma avaria do Centro de Abate da Madeira (CARAM) fez com que, hoje, tenha sido recusada a entrega de gado. As pessoas que se apresentaram com animais para abate tiveram de os levar para trás.

Ao DIÁRIO, fonte da Secretaria da Agricultura, que tem a tutela do CARAM, explicou que o problema se deveu a uma avaria no regulador do hidropressor de água potável. Neste momento, estão técnicos especializados a reparar a avaria, sendo estimado que a actividade de abate volta ao normal na quarta-feira.

Assim, a entrega de gado, que não se realizou hoje, deverá acontecer amanhã, para que os abates comecem no dia seguinte.