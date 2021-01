Descarga acidental no Porto das Salemas

A Águas e Resíduos da Madeira informou que, ontem, dia 29 de Janeiro, registou-se uma descarga acidental de águas residuais pelo canal de emergência no sistema elevatório localizado no Porto das Salemas, Porto Santo. A mesma deveu-se a uma avaria.

A ARM tomou conhecimento da ocorrência, "as equipas de manutenção seguiram para o terreno com o objectivo de averiguar as causas da avaria e repor as condições normais de funcionamento. Presentemente, o sistema elevatório já se encontra em normal funcionamento".