JSD/M inicia hoje Podcast ‘Sumo de Laranja’

A JSD/M inicia hoje, 1 de Fevereiro, o projecto digital Podcast ‘Sumo de Laranja’.

A transmissão acontece às 19h30 nas sociais Facebook e Youtube, e tem como primeiro convidado Romano Faria.

O projecto é dirigido aos mais jovens, para que estejam mais atentos, envolvidos e interventivos na política e em todas as questões relacionadas com a cidadania, vinca o líder da JSD/M.

Bruno Melim lembra que na base do lançamento deste Podcast esteve precisamente, a necessidade de reforçar a aproximação aos mais jovens “num contexto informal”, dando-lhes a conhecer alguns dos protagonistas da sociedade madeirense, “com intervenção directa ou não na vida política mas, acima de tudo, com muito para contar”. Acredita que os testemunhos dos convidados do programa “deixarão uma boa mensagem e, inclusive, alguma inspiração à nossa juventude, que precisa, cada vez mais, de boas referências e de exemplos para olhar, com mais esperança e convicção, o futuro”.

O presidente da estrutura sublinhou todo o esforço da JSD depositado neste programa, assim como a total disponibilidade e empenho do apresentador escolhido em concurso, Nuno Reis.

“Num tempo tão difícil como aquele em que vivemos, atendendo à pandemia, este é apenas um dos vários exemplos a seguir, do ponto de vista da comunicação, para que os jovens continuem a estar informados, a sentir-se envolvidos e a terem uma voz ativa e um espaço onde podem e devem partilhar as suas experiências e preocupações”, frisou Bruno Melim.