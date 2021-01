Miguel Albuquerque vai ser ouvido na Comissão de Inquérito à Zona Franca da Madeira

Miguel Albuquerque é uma das quatro pessoas que vão ser ouvidas na Comissão de Inquérito sobre 'O Contrato de Concessão de Serviços Públicos denominado "Administração e Exploração da Zona Franca da Madeira ou Centro Internacional de Negócios da Madeira" e a aquisição de capital social da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira'.

A pedido do PS-Madeira vão ser também inquiridos Rui Gonçalves (antigo secretário regional das Finanças e da Administração Pública), Paulo Prada (presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira) e Pedro Calado (vice-presidente do Governo Regional da Madeira), confirmou o presidente da Comissão de Inquérito, no final da reunião realizada esta tarde por videoconferência.

O JPP e o PS pediram ainda "um conjunto de documentação que irá ser solicitada às entidades" e que deverá ser entregue no parlamento madeirense no prazo de 15 dias.

Só depois de recolhida toda a informação é que vão ser marcadas as audiências com as entidades indicadas para prestar esclarecimentos à Comissão de Inquérito à Zona Franca da Madeira.