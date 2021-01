Projecto português entre 27 ideias seleccionadas pela Future Architecture 2021

O projeto português "Reclaiming Public Space" da cooperativa lisboeta Santos Collective está entre as 27 ideias selecionadas no âmbito da convocatória lançada pela Future Architecture 2021, iniciativa integrada no Programa Europeu de Arquitetura, anunciou hoje a Trienal de Lisboa.

De acordo com a Trienal de Arquitetura de Lisboa, a iniciativa, que tem como tema "Landscapes of Care" ("Paisagens de Cuidar", em tradução livre), escolheu os finalistas entre 457 ideias de 63 países, com projetos ligados ao ambiente, sociologia, construção, infraestruturas, economia, planeamento urbano e património.

Tendo como objetivo "explorar as dinâmicas de solidariedade e auto-organização coletiva que constituem as redes de confiança que operam à escala do bairro, e os espaços e atividades comuns de transição", a convocatória pediu para serem apresentados "projetos transformadores dos ambientes" urbanos.

O concurso de ideias da Future Architecture Platform foi projetado para "desencadear diálogos à volta dos desafios de uma sociedade confrontada com os mitos do crescimento sem fim, a glorificação das fronteiras, e a identidade nacional", indica a Trienal no seu sítio ´online´.

Os 27 finalistas vão apresentar as suas ideias aos membros da Future Architecture na convenção anual Creative Exchange 2021, que acontecerá ´online´ entre 03 e 05 de março de 2021 na plataforma Future Architecture Rooms.

Na sua qualidade de membro da organização, a Trienal irá escolher quais serão os projetos a assumir a conceção da exposição "Revisiting Future Architecture Collections", que decorre de 14 de outubro a 11 de dezembro de 2021, no Palácio Sinel de Cordes, em Lisboa, sede desta entidade portuguesa dedicada à arquitetura.

Esta exposição, que pretende gerar uma nova narrativa na arquitetura, mais abrangente, será baseada na "diversidade de conteúdo como parte de um projeto maior que representa um olhar questionador sobre os acervos de arquitetura" dos seus membros.

Esta é a segunda exposição de uma série, iniciada com "Cuidar: Contos do Invisível", apresentada também no Palácio entre 15 de outubro e 12 de dezembro de 2020.

A Future Architecture Platform é constituída por intervenientes culturais europeus da arquitetura para dar voz a talentos emergentes em contextos diversos, como museus, galerias, editoras, bienais e festivais.

O Programa Europeu de Arquitetura é cofinanciado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia.