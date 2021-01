Propostas do PS ignoradas na rede de Geosítios

O Grupo Parlamentar do PS Madeira discorda dos critérios de eleição dos locais a incluir na proposta do Governo para a criação da Rede de Monumentos Naturais - Geosítios.

“O PS Madeira teve oportunidade de questionar sobre os critérios de seleção dos Geosítios que levou a que ficasse de fora, por exemplo, os Lameiros, conhecida como rota da cal, em São Vicente, onde existe a ocorrência de sedimentos marinhos cruciais para a compreensão das fases iniciais de desenvolvimento da Ilha e conta já com agentes privados que envolvem a comunidade local, escolar e a actividade turística e económica satisfazendo várias premissas do projecto, nomeadamente o de também garantir retorno, para todos os intervenientes, em termos de benefícios culturais, económicos e sociais”, explica a deputada Sílvia Silva.

Os socialistas não concordam também com a figura de protecção escolhida, uma vez que o conceito de monumento natural “desvaloriza a componente geológica”, tendo sugerido a denominação de Geoparque, uma figura representativa da importância geológica com estatuto e compromisso internacionalmente reconhecido e que obrigatoriamente envolve outros parceiros, nomeadamente o poder local, a comunidade e os agentes económicos com interesse directo na preservação deste património.

Segundo a deputada Sílvia Silva, “a Secretária do Ambiente disse que o local não cumpre com as condições de selecção porque se encontra muito adulterado. No entanto, foi incluído no documento original o Ilhéu da Cal no Porto Santo, outrora também alvo de exploração comercial e não foram incluídos outros monumentos geológicos preservados como as Grutas do Cavalum, em Machico ou o Cone do Caramujo também em São Vicente, pelo que obviamente, os esclarecimentos não foram convincentes para os socialistas que propuseram a sua inclusão nesta nova fase de apreciação do documento”, aponta.

Por último o PS sugeriu a adopção de uma gestão partilhada destas áreas, com o envolvimento dos municípios onde o património geológico se localiza, atendendo à necessidade de tornar mais eficiente e eficaz a gestão do património, mas “a maioria PSD/CDS reprovou estas alterações, tal como sempre chumba todas as propostas da oposição”, refere a deputada socialista.