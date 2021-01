Vacinas ficam no Aeroporto da Madeira

As 17.500 doses da vacina da Pfizer que chegaram hoje à Região apenas serão entregues esta segunda-feira na farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O DIÁRIO sabe que estas vão permanecer guardadas no Aeroporto da Madeira, sendo que o transporte será efectuado pelas 9h30 de amanhã.

Esta nova fornada chegou esta tarde ao arquipélago, a bordo de um avião da TAP, depois de no dia 30 de Dezembro outra aeronave da mesma companhia ter transportado as primeiras 9.750 doses para a Madeira.

Importa referir que, depois de ser efectuado o transporte até à principal unidade hospitalar da Madeira, as vacinas ficarão acondicionadas em dois ultracongeladores. A PSP estará encarregue de escoltar todo o procedimento.