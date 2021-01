Madeira tem as medidas “necessárias e suficientes”

“Acho que neste momento as medidas que estão em vigor aqui na Madeira são as necessárias e as suficientes”. A resposta é do presidente do Governo Regional, à margem da visita feita ao início da tarde à freguesia do Monte.

Miguel Albuquerque confirmou a notícia já ontem avançado pelo DIÁRIO online, que dava conta que as medidas ontem decretadas pelo Governo da República, nomeadamente as fortes restrições no movimento aéreo com o exterior “não abarca o território da Madeira”.

Ainda sobre as medidas adoptadas na Região, Albuquerque considera que a situação nas ilhas não obriga a endurecer as medidas de restrição. Só pediu que sejam mantidos “os bons comportamentos do último fim-de-semana”. Fez de resto mais um apelo nesse sentido, “sobretudo ao nível dos bares” ao registar que “as pessoas comportaram muito bem, todos a consumir sentados”, ou seja, agora sim, “as regras estão a ser seguidas”.

Espera também que o mês de Fevereiro seja o início do decréscimo no número de casos positivos na Madeira.

“Vamos aguardar no sentido de ver se a partir desta semana conseguimos diminuir o número de infectados aqui na Região. Penso que vamos conseguir”, perspectivou.