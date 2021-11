PS congratula Sara Cachuxo e Marta Caires por representarem Portugal no Grupo Global Heróis da Esperança

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação a Sara Cachuxo e Marta Caires, madeirenses que, em 2022, serão as representantes de Portugal no Grupo Global Heróis da Esperança, do ‘Global Relay For Life’.

O movimento ‘Global Relay for Life’ foi criado em 1995 pela ‘American Cancer Society’, visando o envolvimento de organizações para capacitar as comunidades e potenciar a luta contra o cancro e os seus efeitos, ao mesmo tempo que celebra a vida dos sobreviventes.

O programa ‘Global Relay for Life’ oferece às organizações que lutam contra o cancro uma plataforma para aumentarem a sua visibilidade e gerarem consciencialização sobre a doença nas comunidades, ao mesmo tempo que recolhem fundos e incentivam o voluntariado.

Como explica a deputada Sofia Canha, o evento, de caráter anual, centra uma parte importante das suas atenções nos sobreviventes de cancro, precisamente por constituírem um testemunho de sobrevivência e de esperança em todo o processo de luta contra a doença. Paralelamente, os cuidadores assumem também um papel determinante, por serem o suporte fundamental dos doentes.

A seleção das equipas que, em 2022, irão integrar o Grupo Global Heróis da Esperança decorreu recentemente, tendo sido escolhidas duas madeirenses para representar Portugal. Sara Cachuxo irá representar o nosso país na qualidade de voluntária e cuidadora, ao passo que Marta Caires fá-lo-á enquanto sobrevivente. “Ambas darão os seus testemunhos de vida e contribuirão para o esforço global de devolver a esperança a quem é atingido pelo cancro, incentivando o voluntariado e a participação ativa no combate à doença”, salienta Sofia Canha.

Além das duas representantes, a congratulação do PS é extensível ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, por criar estas oportunidades de participação.