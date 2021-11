Queimada alastrou-se a casa devoluta no Estreito

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontram-se em fase de rescaldo de um incêndio que acabou por consumir uma habitação devoluta, na Estrada Nova do Castelejo, no Estreito de Câmara de Lobos.

Ao que tudo indica, as chamas terão tido início numa queimada no exterior da habitação, mas acabaram por se alastrar para esse mesmo imóvel. No local estão nove operacionais, apoiados por um veículo pesado. Não há feridos a registar.