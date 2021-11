'Clarinha e o Quebra-Nozes' no Centro Cívico do Estreito a partir de dia 18 de Novembro

O bailado 'A Clarinha e o Quebra-Nozes' estará em palco este mês, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, numa co-produção da Phoenix Artistic Events e o Teatral – Grupo Teatral de São Gonçalo.

O centenário bailado natalício será levado à cena, numa adaptação desta história composta musicalmente por Piotr Ilitch Tchaikovski, onde os artistas irão dar vida à família de Clarinha que está reunida para celebrar a Noite de Natal. Clarinha recebe uma prenda do seu padrinho Drosselmeier: um boneco Quebra-Nozes. Numa sequência de eventos, o boneco ganha vida levando Clarinha a visitar a terra dos Doces onde encontra vários mundos encantados, culminando com a Fada do Açúcar.

O espetáculo estreia dia 18 de Novembro e volta a estar em cena dia 19, 20, 25, 26 e 27 no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. Os bilhetes custam 8 euros e podem ser comprados no local no dia do espetáculo ou através de reserva através do número 914688790.