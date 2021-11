Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Supremo Tribunal esconde escutas de Costa, Recusa divulgar decisão sobre o diálogo gravado entre governantes. Negócios do lítio e hidrogénio sob suspeita"

- "Justiça não dá crédito a pista sobre Rendeiro. Mulher de banqueiro disse à juíza que marido está na África do Sul"

- "Crise na Luz. Rui Costa apela à união da equipa do Benfica"

- "Grande Prémio, Loucura no Algarve por Miguel Oliveira"

- "Igreja investiga abusos sexuais, nos últimos 70 anos"

- "Combustíveis: Preço do gasóleo baixa dois cêntimos na próxima semana"

- "Transportes públicos: Cartão já dá passes gratuitos para amigos combatentes"

- "Crime: Asfixia amigo em Loulé e culpa excesso de álcool por morte"

- "Sporting: Paulinho ganha confiança com golo"

- "FC Porto: Novas receitas aliviam pressão"

Público:

- "PS e PSD arriscam-se a ficar na mesma com novas eleições"

- "Covid-19: Dois novos comprimidos podem reduzir risco de morte"

- "Ambiente: Cascais vai pôr lixo a abastecer autocarros de hidrogénio"

- "Museus: MAAT e Central Tejo passam a ser geridos por Serralves"

- "Malcata: Uma serra de silêncio e memórias"

- "Fórmula 1: Liderar é mudar pneus em menos de dois segundos"

Diário de Notícias:

- "Vem aí o ano de todos os testes para a banca"

- "3.ª dose derrapa: Só 12% acima dos 65 anos estão vacinados"

- "Sondagem: Costa com saldo negativo pela primeira vez. Marcelo sem rival na popularidade"

- "Rio vs Rangel: Dois homens do norte. Um teima no PSD ao centro, o outro puxa-o para a direita"

- "Futebol: Ronaldo tenta melhorar histórico frente a Guardiola no reencontro"

Jornal de Notícias:

- "Ataque: Grandes marcas amarram pequenos craques"

- "Crise das matérias-primas no têxtil ameaça fazer subir preço até 50% da roupa"

- "Obras do metro fecham rua dos Clérigos até ao final de 2022"

- "GNR: Sargento aponta arma de fogo a guarda que multou mulher"

- "BPP: Investigação duvida que João Rendeiro tenha fugido para a África do Sul"

- "Marcelo é o único líder político com imagem positiva"

- "Estatutos do PSD deixam Rangel nas mãos de Rio"

- "Parlamento: Partidos carregam agenda antes da dissolução"

- "Dinheiro Vivo: Banca exige reformas ao próximo Governo"

Expresso:

- "Marcelo forçará acordo para pelo menos dois orçamentos"

- "Rio e Rangel preparados para Conselho Nacional de guerra"

- "Chicão não recua e rejeita congresso do CDS"

- "Mulher de Rendeiro entregou quadro falso à justiça"

- "Teletrabalho parcial faz cair venda de passes"

- "COP26: metas são uma miragem"

- "Reportagem: A ilha dos vulcões que não pára de crescer"

- "Ministro decide se irmãos chumbam"

- "Jogadores querem controlar estatísticas do futebol"

- "Porque a economia mundial nos está a deixar loucos"

- "Privados sem garantias para partos"

- "Serralves assume gestão do MAAT"

- "Novas regras no teletrabalho"

- "Prémio Pessoa"

Nascer do Sol:

- "Preços disparam pós-pandemia"

- "Falta de pessoal preocupa hotelaria e restauração"

- "PSD: Rio e Rangel mandam estatutos às malvas"

- "Maria de Fátima Bonifácio: 'António Costa teve a veleidade de pensar que o PCP tinha desistido da sua utopia"

- "José Ribeiro e Castro: 'No PREC lutávamos contra os inimigos. Agora, é contra membros do partido"

- "António Vaz Carneiro: 'Com o dinheiro da covid-19 podíamos curar maioria dos cancros'"

- "Novo Ciclo: Política de alianças abre brechas entre estrategas do PS"

- "Web Summit: Retorno da cimeira fica aquém das expectativas"

- "D.Basílio do Nascimento: O bispo bom de Timor que não foi Nobel"

- "José Lima: De sapateiro a colecionador invulgar de obras de arte"

A Bola:

- "Coates quer acabar a carreira no Sporting, Renovação avança e pode ir para lá de 2024"

- "Benfica; Pizzi sabe como marcar ao SC Braga melhor do que qualquer outro, Celtic pondera avançar já por Jota"

- "FC Porto: Lyon entra na corrida por Corona"

- "Liga: Boavista 2 - 5 Famalicão, Gil Vicente 1 - 1 Arouca"

O Jogo:

- "FC Porto: Crujic tem contas a acertar, Brilhou em Milão e volta em alta aos Açores onde foi infeliz no jogo da Taça da Liga"

- "Benfica: Águia mais carregada"

- "Sporting: Amorim ataca melhor série"

- "Braga: Ataque brilha na Liga Europa"

- "V. Guimarães - Moreirense: 'Queremos dar espetáculo', Pepe aponta à vitória, mas espera nota artística"

Record:

- "Sporting: Amorim tranca a porta, Recusa perder jogadores influentes na reabertura do mercado"

- "Benfica: Vlachodimos nunca defendeu tanto, Melhores números do que Adán e Diogo Costa"

- "FC Porto: Lyon quer Corona já em janeiro, Em final de contrato o encaixe será reduzido"