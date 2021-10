O Orçamento chumbado e as eleições no horizonte em destaque nos jornais

Bom dia.

Estas são as principais notícias em destaque nos jornais nacionais, com o Orçamento de Estado para 2022 que foi chumbado e a mais que provável realização de eleições antecipadas no horizonte como principais temas e merecendo abordagens distintas de cada matutino desta sexta-feira, 29 de Outubro de 2021.

No Correio da Manhã:

- "Governo quer aumentar função pública sem OE"

- "Reformas sobem por decreto em linha com inflação sem extra de 10 Euro"

- "Mulher de Rendeiro limpa 300 mil euros em perdão fiscal"

- "Processo Espírito Santo nas mãos de juiz Ivo Rosa"

- "Pedófilo ataca à porta de escolas"

- "CR6 Ronaldo vai ser pai de mais dois gémeos"

- "PJ apanha comerciante: Recluso falsifica obras de arte na cadeia"

- "Negócios de Vieira: Benfica paga mais de 13 milhões por jogadores a custo zero"

- "Pandemia: Ministra da Saúde alerta para agravamento"

- "Dinheiro barato: Banco Central Europeu resiste à subida dos juros"

- "Odivelas: Homem morto há 7 dias em casa cheia de lixo"

No Público:

- "Crise política deixa greves em suspenso até à próxima semana"

- "Jonathan Franzen: 'Os dogmas à esquerda e os mitos à direita assemelham-se a intolerância religiosa'"

- "José Afonso: A obra finalmente acessível às novas gerações"

- "Lisboa: IPO precisa de mais 347 profissionais para funcionar"

- "Eurostat: Uma em cada cinco pessoas está em risco de pobreza"

No Jornal de Notícias:

- "Médicos e enfermeiros sem limite de horas extra noutros hospitais do SNS"

- "Crise política: Chumbo do Orçamento não trava aumento do salário mínimo"

- "Rangel faz pressão para legislativas no final de fevereiro"

- "IVAucher: Desconto nos combustíveis na conta dois dias depois"

- "Arte: Recluso falsificou na cadeia 40 quadros de pintores famosos"

- "Porto: Aquário da Foz passa a Museu de História Natural"

- "Marco de Canaveses: Convento de Alpendurada em leilão por 15 milhões"

- "Liga: Dérbi da Invicta faz faísca há 143 edições"

- "Gravidez: Ronaldo e Georgina esperam gémeos"

No Diário de Notícias:

- "Vasco Cardoso: 'No PCP nunca tivemos ilusões relativamente ao Governo PS'"

- "OE 2022: Ministra da Presidência lembra 'passado' de Sócrates, mas garante 'estabilidade financeira'"

- "Saúde: Estudantes de Medicina exigem radiografia às necessidades do SNS"

- "'Peace Index': 'As alterações climáticas vão fazer multiplicar as ameaças'"

- "Nova SBE: A faculdade pioneira que renovou Carcavelos"

- "Filipa Martins: 'PR não me deu parabéns. Ginástica não tem bola...'"

No Inevitável:

- "Entrevista a Nelson Pereira, responsável pela unidade de gestão da Urgência e Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto: 'Podemos ter uma tempestade perfeita nos hospitais'"

- "Crise iminente na indústria"

- "OE: 'O país vai ficar a aguardar meio ano por um novo Orçamento', diz Ascenso Simões"

- Covid-19: Aumento de casos na Europa faz soar alarmes"

- "Novobanco teve lucros de 154,1 milhões até setembro"

No Negócios:

- "Dia Mundial: Os caminhos da poupança"

- "José Teixeira, CEO da DST: 'O nosso investimento na Efacec será fortíssimo"

- "Deputados querem aprovar diplomas antes da dissolução"

- "PIB e emprego cresceram 2% com reformas laborais"

- "Novo Banco alcançou lucro de 154 milhões em nove meses"

- "Entrevista a Margarida de Magalhães Ramalho: 'Lida-se mal com a desobediência. As pessoas gostam de ser obedecidas'"

No semanário NOVO:

- "'O Estado somos nós', PS já usa meios do Governo para campanha eleitoral"

- "Negligência médica: 1058 processos, 52 acusações e zero condenações"

- "Gestor Ricardo Oliveira diz que se Rúben Amorim sair Varandas fica em apuros"

No semanário Jornal Económico:

- "Chumbo do Orçamento: 'É surpreendente o ar de alívio nas pessoas' [presidente do Fórum para a Competitividade]"

- "Presidente do Santander vai ser reconduzido"

- "Crise política lança incerteza na retoma económica à espera dos fundos do PRR"

- "'Advisory': 'Bloqueios de natureza regulatória na mobilidade elétrica têm de ser eliminados'"

- "'Renting': Grupos ALD Automotive e Leaseplan negoceiam fusão"

- "Supervisão: Novo código da CMVM fica em risco com dissolução do parlamento"

- "Estudo: Subida do salário mínimo nacional pode levar empresas mais frágeis à falência"

- "Aviação: Belgas da Aviapartners e Montepio com solução à vista para venda da Groundforce"

No A Bola:

- "Carga pesada: João Mário sem direito a descanso. Utilizado em 17 dos 18 jogos da águia esta época"

- "Sporting: Nuno Santos mostra dotes de matador"

- "FC Porto: Taremi e Luiz Díaz entre os maiores craques"

- "Taça da Liga: SC Braga-P. Ferreira (0-0): Empate deixa guerreiros a...uma vitória da 'final four'"

No O Jogo:

- "Dérbi do invicto: Se não perder com o Boavista, FC Porto completa um ano sem derrotas na Liga: Não há igual na Europa"

- "Andebol: FC Porto-Barcelona (33-33): Campeão travado no dragão"

- "Braga-P. Ferreira (0-0): Decisão será no Bessa"

- "Benfica: Vitória subjugou a águia"

- "Sporting: Varandas pressionado a comprar 40 MEuro de ações"

- "V. Guimarães: 'É o melhor cabeceador da Liga Bwin', Quim Berto, antigo jogador vitoriano, não se surpreendeu com Estupinán no desafio com o Benfica"

No Record:

- "Leão amarra Porro: Espanhol vai assinar até 2025"

- "Benfica: Gonçalo Ramos inegociável em janeiro"

- "Fomos ver como o Bayern levou 5"

- "Dragão é rei na Europa"

- "Guerreiros vão ter de ganhar no Bessa".