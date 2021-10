JS-Madeira quer colocar jovens em lugares de decisão

O presidente da Juventude Socialista (JS) da Madeira, Pedro Calaça Vieira, defendeu, ontem, num jantar-convívio no Funchal, que a organização está preparada para os próximos desafios eleitorais e pediu confiança e a aposta nos jovens madeirenses para ocupar lugares de decisão.

O dirigente indicou como exemplos de trabalho e dinâmica no seu partido os deputados Marina Barbosa e Sara Silva na Assembleia Legislativa da Madeira, Olavo Câmara com “numerosas intervenções em defesa da Madeira na Assembleia da República” e Sara Cerdas que foi recentemente considerada a eurodeputada mais influente na área da saúde. "São estes exemplos que fazem mobilizar a JS-Madeira na prossecução de uma participação política jovem e de engrandecimento do partido", disse Pedro Calaça Vieira, que também elogiou os jovens que recentemente tomaram posse nos vários órgãos das autarquias na Região. De resto, pediu “união, mobilização e estabilidade na representação do PS”, partido que, em seu entender, “deve continuar a contar com quem já demonstrou ter a preparação necessária para representar a Madeira e os seus jovens da melhor forma”.

Uma nota da JS informa que no jantar-convívio de sábado participaram mais de 60 jovens socialistas. O deputado à Assembleia da República Olavo Câmara fez uma intervenção em que abordou a crise política do país e defendeu a "necessidade de estabilidade e confiança no projecto do PS para o país”, de modo a continuar “o trabalho desenvolvido até aqui, por Portugal e sempre pela Madeira”, que classificou como “o melhor projecto político para o país".