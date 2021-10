O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através do Serviço de Hemato-Oncologia, realizou seis vídeos informativos tendo em conta o 'Outubro Rosa' e o 'Novembro Azul'.

Com esta iniciativa, o SESARAM pretende abordar "múltiplos temas pertinentes", com o sentido de "promover um maior conhecimento, atenção e sensibilização para a prevenção e tratamento do Cancro".

Cancro da cabeça e do pescoço

Cancro da Mama

Cancro Colorretal

Cancro da Próstata

Cancro do Colo do Útero

Cancro do Pulmão