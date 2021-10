Albuquerque presente no próximo Conselho de Estado que irá debater economia mundial e crise política em Portugal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou esta sexta-feira, 29 de Outubro, que estará presente no próximo Conselho de Estado agendado para a quarta-feira, 3 de Novembro.

A reunião do Conselho de Estado terá uma sessão dupla. A primeira parte a acontecer pelas 14 horas contará com a presença da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, para abordar a actual situação da economia mundial.

O chefe do executivo madeirense assume que será "bom ouvi-la", uma vez que a Europa e o Ocidente passam por uma "situação que se afigura um pouco difícil". Albuquerque fazia referência às actuais crises dos combustíveis, das matérias primas e dos 'chips'.

Os conselheiros de Estado reúnem-se novamente pelas 17 horas, onde serão apresentadas as propostas de Marcelo Rebelo de Sousa após o chumbo do Orçamento de Estado. Será discutido "a situação política, a conjuntura, a dissolução do Parlamento e as eleições", disse Albuquerque.

Miguel Albuquerque voltou a afirmar que "é melhor ser governado por duodécimos do que ter um orçamento que prejudicava em todos os aspectos a Região Autónoma da Madeira". O governante assumiu que haverá um impacto na execução do Plano de Recuperação e Resiliência, mas "relativo". Quanto ao Orçamento da Região vinca que este será apresentado na data prevista e mais tarde, quando o Orçamento de Estado for aprovado, será apresentado um orçamento rectificativo.

Para o governante madeirense a solução de Portugal passa por: "As pessoas começarem a entender que é preciso um Governo que apoie os empresários, que apoie o crescimento económico, que apoie os cidadãos na criação de riqueza".

O presidente do Governo Regional falava aos jornalistas à margem da visita à empresa 'My kitchen, by ideias saudáveis', que assinala hoje o seu 8.º aniversário e a inauguração da sua nova loja especializada em acessórios de cozinha, localizada no II Edifício Monumental Green Park, na Rua Vale d´ Ajuda, Loja 80, Bloco F.