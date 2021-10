Aprovação de estudo sobre a qualidade do sono dos estudantes é fundamental para a promoção da saúde e das aprendizagens

O Grupo Parlamentar do PS congratula-se com a aprovação, hoje, na Assembleia Legislativa, da proposta do PS que visa a realização de um estudo científico sobre a qualidade do sono dos estudantes da Região.

Rui Caetano, proponente do projecto, considera que esta avaliação é fundamental para encontrar soluções que permitam prevenir e agir para assegurar o bem-estar psicológico da população estudantil.

O líder parlamentar do PS recorda que o sono irregular tem graves consequências e impactos ao nível da instabilidade emocional, da depressão, da ansiedade, dos ataques de pânico e dos estados de humor desequilibrados. Paralelamente, esta situação reflecte-se no nível de rendimento escolar, na concentração e também na saúde física e mental das crianças e jovens.

A proposta assume maior pertinência quando a preocupação com a saúde mental da população estudantil tem estado em foco, resultado da pandemia de Covid-19 que afectou quotidianos e relações, com impactos particularmente relevantes em franjas da população mais susceptíveis como os jovens.

Considerando ser necessária uma estratégia para a salvaguarda da saúde mental dos jovens, o seu futuro e as suas capacidades, Rui Caetano sublinha, contudo, ser prudente que, antes de se tomar quaisquer decisões sobre uma matéria tão delicada, seja feito o retrato fiel do problema de forma científica e que sejam avaliadas soluções adequadas.

Face à detecção, por parte das escolas, de casos de sonolência e apatia dos alunos, com reflexos na qualidade da aprendizagem, o PS defende uma intervenção bem pensada, estruturada e contínua.