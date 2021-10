Apoio à retoma baixa 90% em 6 meses. 78,2 milhões de euros já foram canalizados para a Região em apoio às empresas e ‘layoff’ simplificado. Consulte na página 5.

Há cada vez mais sobreviventes de cancro de mama. Taxa de sobrevida aumentou de 65% para 85% em duas décadas sobretudo devido ao programa de rastreio que, neste ano, deverá abranger 13 mil mulheres. Em 2020 foram diagnosticados 180 novos casos na Região. Para ler na página 13.

CMF retira 100 metros ao projecto da ciclovia na Estrada Monumental. Saiba como na página 8.

‘Legend’ leva multidão à estrada. Os madeirenses adeptos de ralis puderam assistir a um excelente espectáculo, protagonizado por máquinas de outros tempos. Hoje há mais. Um assunto que pode ler na página 19.

22 propostas no roteiro de ‘Halloween’. Amanhã há festas em bares e discotecas, bailes de finalistas, iniciativas para crianças, teatro e muito mais. No que toca à música, saiba que o grupo D’Repente recria música tradicional com criatividade. Para ler nas páginas 24 e 25 e nas páginas 32 e 22.

