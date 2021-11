Transporte marítimo nos Açores afectado em Dezembro por greve dos trabalhadores

A Atlânticoline, empresa responsável pelo transporte marítimo entre ilhas açorianas, avançou hoje que as ligações entre Faial, Pico e São Jorge poderão ser afetadas pela greve dos trabalhadores anunciada para o período de 01 a 31 de dezembro.

Em comunicado de imprensa, a empresa diz que os serviços "poderão ser afetados" pela greve, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca (SIMAMEVIP).

Aquele sindicato "emitiu um aviso prévio de greve dos trabalhadores da transportadora marítima, sob a forma de paralisação total do trabalho, com início previsto para as 00:00 do dia 01 de dezembro e conclusão às 24:00 do dia 31 de dezembro".

A greve deverá afetar as ligações marítimas entre as ilhas do triângulo: Faial, Pico e São Jorge.

A Atlânticoline avança ainda que o Tribunal Arbitral definiu como "serviços mínimos diários" quatro ligações de 01 a 31 dezembro: duas entre Madalena e a Horta e duas no sentido inverso.

Como serviços mínimos foram ainda decretadas quatro ligações de 01 a 15 de dezembro (Horta/Madalena, Madalena/Velas, Velas/Madalena, Madalena/Horta) e outras quatro viagens de 16 a 31 de dezembro (Horta/Madalena, Madalena/Velas, Velas/Madalena e Madalena/Horta).

A transportadora realça que as "viagens definidas como de serviços mínimos terão a sua realização garantida".

"A empresa lamenta o transtorno causado por esta situação, alheia à sua vontade, reiterando a sua disponibilidade para continuar a negociar com o SIMAMEVIP", conclui o comunicado.