Rubina Leal defende alargamento dos prazos de execução dos fundos europeus da pandemia

Decorreu, hoje, nas Canárias, a Assembleia Plenária da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais da Europa (CALRE). A representação portuguesa ficado a cargo da vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

Num encontro que decorreu no Parlamento das Canárias, na ilha de Tenerife, Rubina Leal sensibilizou o novo presidente da CALRE, o presidente do Parlamento da Wallonia Jean-Claude Marcourt, para a importância de alargar os prazos de execução dos fundos europeus desencadeados com a Pandemia. Mais precisamente o Next Generation EU. Salientou ainda a importância de as regiões serem devidamente auscultadas na elaboração e execução dos planos nacionais e regionais de aplicação destes fundos.

O Presidente cessante deste organismo europeu, o presidente do Parlamento das Canárias Gustavo Matos, apelou à união das Regiões, devido ao seu papel fundamental na recuperação da pandemia e na salvaguarda da saúde das populações.