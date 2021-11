Banco Alimentar apela à contribuição nas Campanhas Ajuda Vale e Online

O Banco Alimentar da Madeira, em nota enviada aos órgãos de comunicação social, informa que prepararam a Campanha Saco, com voluntários em lojas, porém, “a situação pandémica e o nosso comprometimento com a saúde pública não nos permitem um regresso massivo”.

Por este motivo, reforçam o apelo à contribuição nas Campanhas Ajuda Vale e Online, até 5 de Dezembro, que visam a angariação de alimentos secos que irão permitir, nos próximos seis meses, fazer chegar a ajuda alimentar a quem mais precisa.

Como pode apoiar:

- doação em vales nas caixas do pingo doce;

- doação online em www.alimentestaideia.pt;

- através das redes sociais do Banco Alimentar da Madeira, divulgar e partilhar as campanhas, apelando à doação de alimentos.

Recorde-se que no ano passado, em plena pandemia, o Banco Alimentar da Madeira angariou e distribuiu cerca de 790 toneladas de alimentos (com o valor estimado de cerca de 1 milhão de euros), num movimento médio de 3 toneladas por dia útil, prestando assistência a 53 instituições e entidades que contribuíram para a alimentação de 11.606 pessoas com carências comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas.