Dez alunos e um professor de escolas da Região testam positivo à covid-19

Foram identificados mais 11 casos de covid-19 nas escolas da Região. Entre os novos infectados estão 10 alunos e um professor. São sete os estabelecimentos de ensino afectados, conforme deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

No Externato Júlio Diniz, três alunos testaram positivo. Na sequência, duas turmas (35 alunos) e dois docentes estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Ao longo deste mês de Novembro foram identificados outros três casos de covid-19 entre os alunos do Externato Júlio Diniz, levando ao isolamento profilático de duas turmas, com 26 alunos a cumprirem quarentena.

Na Escola Básica do 1.º ciclo/PE foram, também, identificados três alunos infectados, levando ao isolamento de uma turma, com 16 alunos.

Com um aluno positivo, cada uma, temos as seguintes escolas: Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Lourencinha, Escola Básica do 1.º ciclo/PE Ribeiro de Alforra, Escola Secundária de Francisco Franco e Escola Secundária de Jaime Moniz.

No caso da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Lourencinha, uma turma de 22 alunos ficou em quarenta, juntamente com dois docentes. Na Escola Básica do 1.º ciclo/PE Ribeiro de Alforra cumpre quarenta uma turma, com 12 alunos.

Na Escola Secundária de Francisco Franco, outros dois alunos estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Quanto ao docente que positivou, integra o corpo docente do Colégio de Santa Teresinha.