CMF premiada por boas-práticas na área da sustentabilidade económica, social e ambiental

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) é um dos vencedores do prémio de Boas-Práticas ODS Local e receberá, também, o Selo ODS Local pela sua dinâmica na área da sustentabilidade económica, social e ambiental.

Conforme explica a CMF através de comunicado, ODS Local é uma plataforma onde os municípios do país mapeiam projectos e iniciativas e onde são definidos indicadores e metas a atingir no âmbito do Objectivos de Desenvolvimentos Sustentável (ODS). Trata-se de um canal onde os municípios partilham a sua acção em prol da Agenda 2030 (definida pelas Nações Unidas, em 2015), e inspiram com a sua prática outros municípios a trilharem o caminho da sustentabilidade.

A Câmara Municipal do Funchal aderiu à Plataforma Municipal dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS Local), em Dezembro de 2020, tendo sido dinamizadas diversas acções através do Departamento de Economia e Cultura que, desde o primeiro momento, procurou envolver os diferentes departamentos municipais no mapeamento das práticas sustentáveis, ou promotoras da sustentabilidade. A par deste trabalho interno, o município tem procurado envolver actores locais externos ao município, também eles comprometidos com a sustentabilidade. É este o trabalho que é agora reconhecido a nível nacional.

A sustentabilidade desde há muito que deixou de ser uma palavra vaga. Hoje, mais do que nunca, todos reconhecemos a importância de boas-práticas locais para atingirmos resultados globais. CMF

O prémio será atribuído formalmente na Conferência Anual ODSlocal, esta quarta-feira, 24 de Novembro, na Universidade de Lisboa, com transmissão em directo, a partir das 15h30, e conta com a participação do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.